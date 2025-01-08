В Энгельсе Саратовской области введут режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне ночью Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. В результате на одном из предприятий произошло возгорание. Развёрнут оперативный штаб.

"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введён режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Саратовской области.