  • 8 Января, 20:53
  • BAIGENEWS

Режим ЧС вводят в Энгельсе после атаки БПЛА

Огонь на одном из предприятий не могут потушить.

Сегодня, 20:39
АВТОР
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vk.com/rbusargin Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: vk.com/rbusargin

В Энгельсе Саратовской области введут режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, передаёт BaigeNews.kz

Накануне ночью Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. В результате на одном из предприятий произошло возгорание. Развёрнут оперативный штаб.

"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введён режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Саратовской области.

 

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