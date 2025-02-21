Режим ЧС ввели в Шетском районе из-за отсутствия света
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В Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением, передаёт BaigeNews.kz.
"Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. Из-за этого в районе введены ограничения по подаче электричества, об этом на своей странице в соцсетях сообщил аким Шетского района.
Как оказалось, компания долгие годы не вкладывала средств в модернизацию электросетей, что приводило и приводит к систематическим перебоям с энергоснабжением.
Жители страдают из-за частых отключений, остаются не только без света, но и тепла. Несмотря на постоянные предупреждения, качество услуг "Шет-Энерго" не улучшается.
Акимат района объявил режим ЧС местного масштаба для восстановления подачи электроэнергии. Этот шаг направлен на то, чтобы навести порядок в сфере энергоснабжения, обеспечить качественные услуги.
Жителей просят набраться терпения до стабилизации ситуации.
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