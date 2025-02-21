В Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением, передаёт BaigeNews.kz.

"Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. Из-за этого в районе введены ограничения по подаче электричества, об этом на своей странице в соцсетях сообщил аким Шетского района.

Как оказалось, компания долгие годы не вкладывала средств в модернизацию электросетей, что приводило и приводит к систематическим перебоям с энергоснабжением.

Жители страдают из-за частых отключений, остаются не только без света, но и тепла. Несмотря на постоянные предупреждения, качество услуг "Шет-Энерго" не улучшается.

Акимат района объявил режим ЧС местного масштаба для восстановления подачи электроэнергии. Этот шаг направлен на то, чтобы навести порядок в сфере энергоснабжения, обеспечить качественные услуги.

Жителей просят набраться терпения до стабилизации ситуации.