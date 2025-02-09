Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Невельском районе Сахалинской области РФ после того, как иностранное судно село на мель возле острова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, у берегов Сахалина село на мель иностранное грузовое судно. По этому факту начата доследственнуя проверка.

"В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении. Ранее в центр управления в кризисных ситуациях главка поступила информация об иностранном судне, севшем на мель в устье реки Казачки в Невельске.

Отмечается, что разлива топлива не наблюдается. Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России задействованы 16 человек и 7 единиц техники.