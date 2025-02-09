  • 9 Февраля, 14:30
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Режим ЧС ввели на Сахалине из-за севшего на мель судна

Пока что разлива топлива не наблюдается.

Сегодня, 13:47
АВТОР
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ТАСС Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Невельском районе Сахалинской области РФ после того, как иностранное судно село на мель возле острова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС. 

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, у берегов Сахалина село на мель иностранное грузовое судно. По этому факту начата доследственнуя проверка.

"В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении. Ранее в центр управления в кризисных ситуациях главка поступила информация об иностранном судне, севшем на мель в устье реки Казачки в Невельске.

Отмечается, что разлива топлива не наблюдается. Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России задействованы 16 человек и 7 единиц техники.

"Наша главная задача - это сплошной мониторинг береговой полосы на предмет наличия нефтепродуктов. Этим мы будем заниматься каждые несколько часов. Люди будут выходить на береговую полосу и проводить наблюдения. Также наш районный Роспотребнадзор ежесуточно будет брать пробы воды на предмет нахождения в ней следов нефтепродуктов", - сказал глава Невельского округа Алексей Шабельник.

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