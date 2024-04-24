Режим ЧС ввели из-за селей в нескольких областях Кыргызстана

Сход селей произошел в Ошской области на юге Кыргызстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, один человек погиб, сообщает пресс-служба МЧС страны.

В минувшие выходные дни прошли сильные дожди на территории Алайского и Кара-Кульджинского районов Ошской области, обрушился мощный сель, который затопил автодороги. В результате закрыта автодорога международного значения Ош – Сары-Таш – Иркештам, соединяющая юг республики с КНР и Таджикистаном.

В пресс-службе сообщили, что на территории Ошской области сильные проливные дожди привели к селевым потокам и паводкам, затоплены дома, хозпостройки, сельхозугодия, селевые потоки уносят транспортные средства на автодорогах. Ряд населенных пунктов из-за стихии остался без электричества и воды. В настоящий момент ведется работа по ликвидации последствий непогоды.