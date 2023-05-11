Режим ЧС в Петропавловске: чем помогут погорельцам

Фото: Анна Мирская

Все одиннадцать семей, пострадавших от крупного пожара на окраине Петропавловска, заселены во временное жилье. Сейчас им активно помогают горожане продуктами питания, одеждой и бытовой техникой, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Причину крупного пожара, произошедшего на Сенной базе, ещё устанавливают. Вечером 7 мая от огня пострадало девять частных домов. Огонь распространялся так быстро, что люди успевали только выбежать из дома. Сейчас молодая семья Сагитовых вспоминает тот праздничный вечер с горечью.

"Мне и мужу 21 год, нашей дочери всего четыре. Когда увидела, что огонь близко, успела схватить босого ребенка и папку с документами. Там были свидетельство о рождении и о браке. В каком-то плане повезло, что дом оформлен на маму мужа, и документы на него сохранились у свекрови. Как страшный сон", - рассказала в беседе Лиана Сагитова.

Девушка говорит, что горожане отозвались на их горе и помогают не только продуктами, но вещами и бытовой техникой. Также в Петропавловске продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от пожара.

"Думаю, что по квадратам мы сможем претендовать только на эквивалент в 27 квадратных метров. Но, судя по слухам, будут квадратуру прибавлять. Сейчас мы уже во временном жилье. В этом же микрорайоне. Рядом и работа, и детский садик. Можем здесь жить два месяца. Потом обещали дать свое", - дополнила собеседница.

Сейчас погорельцам помогают восстановить документы. Объявленный режим ЧС поможет на законных основаниях оказать им финансовую государственную помощь.

"Режим ЧС нам позволяет возместить материальный ущерб, который был причинен в последствии пожара. Также режим ЧС нам позволяет заключить договор вне госзакупок. То есть в кротчайшие сроки мы заключим договор с экспертами по независимой оценке. После заключения договора эксперты приступят, подсчитают весь причиненный материальный ущерб и уже потом будет возмещен ущерб", - уточнила пресс-секретарь акимата Петропавловска Эльмира Садвокасова.

Предполагается, что все процедуры займут не больше двух месяцев. На оценочные средства погорельцы смогут приобрести свое жилье.

Помимо этого, каждый собственник сгоревшего дома получить по 100 МРП.

Тем временем на поле с камышом, с которого и начался пожар, начали скашивать легко воспламеняющиеся заросли. Также в ДЧС области объяснили, почему борьба с огнем шла медленнее. Как оказалось, в тот вечер одновременно поступило несколько звонков о возгораниях.

"Сообщили, что горит камыш в районе сенной. После поступило сообщение, что огонь приближается к частному сектору с другой стороны микрорайона. Сразу было отправлено две пожарные машины, которые в тот момент находились в депо. Все остальные работали по ликвидации возгораний в других местах", - уточнил заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС СКО Николай Белоусов.

Осложнили процесс тушения и пожарные гидранты, которых в микрорайоне оказалось всего три. При этом лишь в одном было подходящее давление, но и эта водоразборная колонка не могла обеспечить необходимым объемом воды.