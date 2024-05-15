Режим ЧС техногенного характера объявлен в Экибастузе
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Из-за аварии на магистральном канализационном коллекторе в городе Экибастуз объявлен режим чрезвычайной ситуаций техногенного характера местного масштаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
"На магистральном канализационном самотечном коллекторе города по ул. 50 лет Экибастуза в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью произошло заиливание трубопровода, вследствие чего значительно снизилась пропускная способность, возникли множественные продольные и поперечные трещины", - сообщили в акимате.
В связи со сложившейся ситуацией на магистральном канализационном коллекторе в городе Экибастуз объявлен режим чрезвычайной ситуаций техногенного характера местного масштаба. Это дает возможность выделения средств, и начала ремонтных работ.
Как отметили в акимате, из-за обрушения верхней части трубопровода периодически возникают аварийные ситуации.
В целом, с июля 2023 года зафиксировано 4 факта обрушения грунта верхней части трубопровода с движением грунта и увеличением площади места обрушения.
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