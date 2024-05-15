Режим ЧС техногенного характера объявлен в Экибастузе

Из-за аварии на магистральном канализационном коллекторе в городе Экибастуз объявлен режим чрезвычайной ситуаций техногенного характера местного масштаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"На магистральном канализационном самотечном коллекторе города по ул. 50 лет Экибастуза в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью произошло заиливание трубопровода, вследствие чего значительно снизилась пропускная способность, возникли множественные продольные и поперечные трещины", - сообщили в акимате.

В связи со сложившейся ситуацией на магистральном канализационном коллекторе в городе Экибастуз объявлен режим чрезвычайной ситуаций техногенного характера местного масштаба. Это дает возможность выделения средств, и начала ремонтных работ.

Как отметили в акимате, из-за обрушения верхней части трубопровода периодически возникают аварийные ситуации.

В целом, с июля 2023 года зафиксировано 4 факта обрушения грунта верхней части трубопровода с движением грунта и увеличением площади места обрушения.