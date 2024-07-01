Режим ЧС отменят в Атырауской области
Сегодня, 20:42
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Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
79Фото: baigenews.kz
В Атырауской области намерены отменить режим ЧС, введённый в регионе из-за паводков. Проект решения акима опубликован на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
В в документе сказано о том, что признаётся утратившим силу решение акима Атырауской области от 7 апреля 2024 года №3 "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера".
Нормативно-правовой акт вступит в силу со дня опубликования. Публичное обсуждение продлится до 2 июля.
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