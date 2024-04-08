Режим ЧС объявлен в Актобе и 6 районах области

Чрезвычайная ситуация объявлена в Актобе и 6 районах Актюбинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на службу центральных коммуникаций.

В результате паводка в Актюбинской области повреждено 1053 жилых дома, 46 зданий и сооружений, 232 двора и 689 дачных домов. Об этом сообщил заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на площадке СЦК.