Режим ЧС объявлен в Актобе и 6 районах области
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Чрезвычайная ситуация объявлена в Актобе и 6 районах Актюбинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на службу центральных коммуникаций.
В результате паводка в Актюбинской области повреждено 1053 жилых дома, 46 зданий и сооружений, 232 двора и 689 дачных домов. Об этом сообщил заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на площадке СЦК.
"В результате затопления и смыва участков дороги нарушено дорожное сообщение с 13 населенными пунктами. Ведутся восстановительные работы. На реке Уил установлен временный понтонный мост, доставленный инженерной службой министерства обороны из Алматинской области. В настоящее время в 27 населенных пунктах 695 абонентов остаются без постоянного электричества. 500 из них были временно обеспечены генератором",- сказал Асылбек Есенбаев.