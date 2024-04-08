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Режим ЧС объявлен в Актобе и 6 районах области

Сегодня, 01:27
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telegram/qr_tjm/иллюстративное Сегодня, 01:27
Сегодня, 01:27
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Фото: telegram/qr_tjm/иллюстративное

Чрезвычайная ситуация объявлена в Актобе и 6 районах Актюбинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на службу центральных коммуникаций.

В результате паводка в Актюбинской области повреждено 1053 жилых дома, 46 зданий и сооружений, 232 двора и 689 дачных домов. Об этом сообщил заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на площадке СЦК. 

"В результате затопления и смыва участков дороги нарушено дорожное сообщение с 13 населенными пунктами. Ведутся восстановительные работы. На реке Уил установлен временный понтонный мост, доставленный инженерной службой министерства обороны из Алматинской области. В настоящее время в 27 населенных пунктах 695 абонентов остаются без постоянного электричества. 500 из них были временно обеспечены генератором",- сказал Асылбек Есенбаев.

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