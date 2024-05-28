Режим ЧС объявлен из-за селей в Кыргызстане

На юге Кыргызстана в Джалал-Абадской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Особое положение ввели из-за сильных проливных дождей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

В безопасную зону эвакуировали 250 местных жителей. В Аксыйском районе Джалал-Абадской области сошли сели, затоплены четыре дома, почти 60 участков, подвалы и хозяйственные постройки.

Уровень воды в реке Кара-Суу из-за проливных дождей превышен в два раза. Под водой шесть километров дороги Кара-Жыгач — Кыз-Кол, проезд по этому участку временно закрыт. Спасатели с помощью спецтехники восстанавливают затопленные участки в трех районах области.

В зоне ненастья оказался и север Кыргызстана. В горной части Таласской и Чуйской областей накануне выпал снег. Пользователи соцсетей делятся видео, как он накрыл пастбища Таласской области, где начался выпас скота.

А в городе Балыкчы в Иссык-Кульской области накануне ветер достигал скорости 20 метров в секунду. Снесло внешнюю отделку стены нового многоэтажного дома. Кроме этого, ветер повалил деревья, снес крыши строящихся частных домов. В МЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет.

По данным синоптиков, одна из причин аномальной погоды в Кыргызстане — в изменении климата. В мае месячная норма осадков в стране увеличилась на 10 мм. Неустойчивая погода в Кыргызстане ожидается и на этой неделе. На севере и юге пройдут дожди.