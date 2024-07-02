Режим ЧС объявили в Экибастузе

Аким Экибастуза Аян Бейсекин объявил в городе чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового масштаба, передаёт BaigeNews.

Проект решения опубликован на портале "Открытые НПА".

"В связи со сложившейся аварийной ситуацией на ТОО "Energy Solutions Center" объявить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба в городе Экибастузе", – говорится в документе.

Напомним, 28 июня 2024 года в 5:24 часов произошло технологическое нарушения в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", в результате были остановлены энергоблоки №2,3,4,7.