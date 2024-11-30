Режим ЧС не могут отменить в Костанайской области: сельчан перевозят на лодках

Карасуский район по сей день остаётся одним из самых проблемных после паводков в Костанайской области. Большая вода ещё в апреле разрушила главную дорогу Карасу – Большая Чураковка, которая связывала район с областным центром. А пять сёл остаются отрезанными от районного центра до сих пор, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Весной из-за паводковых вод образовались переливы через трассу Карасу – Большая Чураковка. В тот период многие города, сёла, да и сам Костанай оказались в непростой ситуации. Вода буквально хлынула, отрезав областной центр от соседнего города, во многих районах был введён режим ЧС. С отходом воды чрезвычайный режим отменили. Единственным районом, где он до сих пор сохраняется, остаётся Карасуский. С учётом того, что уже в апреле 2025 года синоптики прогнозируют аналогичный по мощности нынешнему паводку приток большой воды, сохраняется риск, что режим ЧС так и не снимут.

Трассу Карасу – Большая Чураковка протяжённостью 114 км затопило 6 апреля, уровень воды на ней поднялся почти на два метра. И с тех пор спадает лишь временами и некритично. Жителям приходится ездить в объезд, делая крюк длиной в 90 км. Но и это не самое трудное. Пять сёл района полностью отрезаны от транспортного сообщения с районным центром Карасу.

"Наши спасатели дежурят там круглосуточно. Это около 20 человек спасателей, шесть единиц техники, два беспилотника и три моторные лодки. Людей, продукты, медикаменты спасатели до сих пор переправляют с помощью этих лодок. Но ситуация остаётся стабильной", – сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

В неделю переправляют на лодках от 500 до 600 человек. Среди них оказался житель Карасу Георгий Кузьмин.

"Живу в этом районе несколько десятков лет. Не помню, чтобы было столько воды. Хорошо, что можно добраться на лодках. В апреле, когда пошла вода, мы вообще сидели без сообщения и без света", – делится старожил.

Фото: ДЧС Костанайской области

Ещё один житель посёлка Карамырза, который находится всего в 25 км от районного центра, рассказал, что уж не раз его перевозили на лодке спасатели.

"Всякое было – и большую воду видели, и переливы через трассы. Но обычно через несколько недель, максимум месяц-два вода отступала и всё налаживалось. Но чтобы такая ситуация затянулась на полгода – никогда не было", – говорит Дархан Валиев.

Ситуация действительно непростая, отмечают в ДЧС. И затянулась уже на целых восемь месяцев, чего никогда прежде не было. Помимо того, что в район пришла большая вода, она переполнила реки и озёра, которых в Карасу очень много. В результате пять и без того крупных озёр стали одним огромным водоёмом общей площадью больше 600 квадратных километров.

"Такого паводка старожилы не помнят с 90-х годов, но и тогда всё стабилизировалось в течение нескольких месяцев, – говорит заместитель акима Карасуского района по вопросам ЧС Мирас Жакежан. – В связи с такой ситуацией мы построили обводной канал".

Обводной канал длиной 14 км и максимальной глубиной 14 метров (высота пятиэтажного дома) оперативно построили за считанные месяцы. Его планировали проложить в обход села Новонежинка, но не рискнули: вода могла затопить населённый пункт. Тогда для завершения работ по строительству канала разрушили районную дорогу. В результате две трассы оказались повреждены из-за паводка. Главную, областную, затопила вода, а дорогу местного значения пришлось разрушать уже из-за противопаводковых мероприятий. Обе трассы обещают восстановить, когда ситуация с оттоком вода стабилизируется, но когда это будет – большой вопрос.

Сейчас же для жителей района главное, что в конце сентября обводной канал заработал. Теперь паводковую воду сбрасывают в реку Убаган и озеро Кушмурун. На строительство обводного канала из бюджета уже потратили около 450 млн тенге. Но сумма затрат может ещё увеличиться, если понадобятся дополнительные меры безопасности по отводу воды.

"Это помогает справиться с водой и предотвратить угрозу затопления пяти сёл, которые сейчас отрезаны от транспортного сообщения. Но когда вода окончательно отступит – никто не берётся судить", – констатируют местные власти.

Оптимизма не добавляет и погода. В начале ноября Костанайскую область накрыл мощный юго-западный циклон, который принёс в регион две, а местами и три месячные нормы осадков.

"Нормой для этого периода ноября считается 20-30 мм снега, а в восточной части области на тот момент выпало до 40-60 мм осадков. В восточной части как раз расположен Карасуский район. Конечно, такое бывает, но хлопот погода коммунальщикам добавила", – сообщила инженер-синоптик Костанайского филиала АО "Казгидромет" Татьяна Шибаршина.

Карасуский район расположен примерно в 155 км от Костаная. Добираться до него по прямой трассе Карасу – Большая Чураковка около двух часов на автобусе. Район граничит с Северо-Казахстанской и Акмолинской областями. В нём очень много водоёмов – 11 рек и восемь озёр, что является довольно большим количеством с учётом небольшой площади района.