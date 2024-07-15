Режим ЧС из-за схода селей введен в городе Ош Кыргызстана

Пять человек, среди которых один ребенок, погибли в результате схода селей в Кыргызстане, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Это предварительные данные МЧС республики. В настоящее время спасатели проводят поиски пропавших без вести. В городе Ош введен режим чрезвычайной ситуации.

По сообщению МЧС Кыргызстана, накануне селевые потоки сошли в селах Толойкон и Озгур. Из берегов вышла река Ак-Бура, проходящая вдоль города Ош. Мощные потоки воды вперемешку с грязью смывали автомобили и серьезно повредили инфраструктуру города.

"Сейчас мы разделились на четыре группы для ликвидации последствий селей в городе. Для расчистки были привлечены 350 человек, из них 170 спасателей МЧС и 180 военных. На местах работают кинологи с собаками и водолазы", – сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Урматбек Шамырканов.

Среди погибших – девочка 2018 года рождения, ее тело было обнаружено в соседнем Узбекистане, в селе Шахронсой.