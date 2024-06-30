Режим ЧС из-за мусорного коллапса могут ввести в Костанае

Компания по вывозу ТБО уже более полугода не справляется со своими задачами. Местные власти перешли о слов к делу и начали штрафовать за неубранные вовремя контейнерные площадки. Если и это не поможет, то они намерены принять самые крайние меры – вплоть до введения режима чрезвычайной ситуации, передает BaigeNews.kz.

Кто виноват?

Ситуация с несвоевременным вывозом мусора начала обостряться еще с осени прошлого года, но патовой она стала в январе. Коммунальщики тогда сетовали на погоду: мол, из-за буранов и снега подъехать к контейнерным площадкам нет возможности, а из-за морозов техника не заводится. Акимат вошёл в ситуацию, а население терпело.

Снег растаял, наступило лето, а картина с вывозом ТБО не поменялась. Потом все громче зазвучали другие аргументы коммунальщиков, мол, нет водителей на мусоровозы, потому что труд этот тяжелый и неблагодарный. А позже появилось "железное" алиби: мусор плохо вывозят, потому что 30 процентов костанайцев не заключили с предприятием договоры и пользуются услугами бесплатно. Так горы мусора вокруг контейнеров росли, а чем выше становился градус жары за окном, тем сильнее "пахла" коммунальная несостоятельность, и тем больше росло недовольство горожан. Службу IKomek завалили жалобами, а акимат вынужден был оправдываться.

"Жители же думают, что ТОО "Тазалык", которое вывозит мусор, это одно из составляющих городского акимата. На самом деле это не так. Это абсолютно независимое предприятие, частник. Оно находится в доверительном управлении с правом выкупа. В 2018 году руководитель предприятия воспользовался этим правом, осталось четыре года, и в 28 году он будет уже полноправным хозяином", — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

С начала года количество жалоб в службу IKomek увеличилось в 2,5 раза. Руководитель предприятия Александр Кушнир снимать с себя ответственность не стал, но в качестве оправдания сообщил, что из-за сильной жары семеро водителей мусоровозов получили тепловые удары и ушли на больничный. Поэтому работать было некому, и город зарос в грязи.

Убеждать, предупреждать, штрафовать, ругать

В отделе ЖКХ подтвердили, что далеко не все костанайцы заключили договоры на вывоз мусора с коммунальной компанией. Из 267 тысяч населения их имеют только 216 тысяч человек. Несколько месяцев назад городские власти предоставили компании доступ к базе данных прописанных человек, и удалось увеличить число договоров на 27500 штук. Плюс предоставлен льготный кредит на приобретение мусоровозов и евроконтейнеров.

"Несмотря на все усилия властей, к сожалению, какого-то эффекта, сдвига не произошло. Контейнерные площадки по-прежнему переполнены. Мы теперь начали штрафовать предприятие. Кроме того, принято решение подключить к вывозу мусора подрядные компании, которые задействованы в уборке улиц Костаная. Они будут вывозить крупногабаритный мусор и помогать в очистке площадок", — сообщил завсектором отдела ЖКХ Костаная Алтынбек Кайратулы.

Аким Костаная Марат Жундубаев был более эмоционален в высказываниях. Он отметил, что своевременный вывоз ТБО – стратегическая задача. Потому что из-за гниющего неделями под палящим солнцем мусора есть риск распространения инфекций.

"Мы привлекли за счет бюджета подрядчиков, чтобы они помогли "Тазалыку". 12 единиц техники задействовано. Я обращаюсь к руководству предприятия, мы же не можем на вас просто работать? Если вы ситуацию не исправите, будем штрафовать. Согласно данным полиции, четыре раза вас уже оштрафовали. Общая сумма взыскания составила 738 тысяч тенге. Это только цветочки. Будем убеждать, предупреждать, штрафовать, ругать", — сообщил Марат Жундубаев.

Если это не поможет, городской аким готов даже ввести режим ЧС местного масштаба и расторгнуть договор с мусоровывозящей компанией.

"Тут слепому видно, что вы не правы. Сейчас будут применяться новые правила благоустройства, мы все их требования будем к вам применять. Я не снимаю ответственности с населения, что они выбрасывают мусор мимо контейнеров. Но ваша задача – вовремя вывозить отходы. Если вы за нее взялись, зачем мне эти шишки? Техники у вас сейчас хватает, деньги, которые вы дополнительно получили от 27,5 тысяч договоров, отправляйте на повышение заработной платы. Если у вас нет желания работать, приглашайте инвестора с деньгами, пусть заходит, мы не против. На себя грузить все мы не будем, теперь мяч на вашей стороне", — обратился к руководству предприятия аким города.

Александр Кушнир критику властей признал, но перед этим решил апеллировать цифрами, говорящими об экономическом состоянии предприятия. С 2018 года, когда компания перешла в доверительное управление, на приобретение запасных частей на транспорт затрачен 261 миллион тенге. На горюче-смазочные материалы – 857 миллионов. Более 48 миллионов – на модернизацию зданий и сооружений. За последние 6 лет в зону обслуживания "Тазалыка" добавлено 162 дома. А за последние пять лет количество мусора выросло на 16,5 процентов. А потом Кушнир посетовал, что за эмиссию в окружающую среду выплачено в бюджет 299 млн тенге. Однако на модернизацию товарищества властями ни разу не оказывалась помощь.

"По экологическому законодательству определено, что местные исполнительные власти должны определять, когда пересчитывать тарифы, когда нормы отходов. И негабаритный мусор надо на ежедневной основе вывозить. А это в обязанность предприятия не входит. Но не надо никакой режим ЧС объявлять, какое решение аким Костаная примет, я соглашусь", — отметил Кушнир.

Тариф на вывоз мусора не менялся уже несколько лет. Марат Жундубаев пообещал, что вопрос рассмотрят в ближайшее время. А в отделе ЖКХ сообщили, что намерены объявить новый конкурс на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов. Возможно, в город придет новый инвестор, а у "Тазалыка" появится конкурент.

Отвлекающий маневр?

Директор департамента зеленой политики казахстанской партии "Байтақ" Азамат Аяйбергенов высказал предположение, что горы мусора и критика акимата – это специальный ход перед поднятием тарифа.

"Мы должны понимать контекст ситуации. Предприятие подало заявку на повышение тарифа. В Казахстане у нас как принято? Прежде, чем поднять тариф, обостряют проблему. Население начинает жаловаться, акимат ругается, налагает штрафы, а потом уже поднимаются тарифы. Но я бы сказал, что в Костанае не маленький тариф на вывоз ТБО. Для благоустроенного сектора он составляет 404 тенге. Для частных домов 482 тенге. А по Астане, к примеру, тариф составляет 390 тенге. Определенно, я считаю, это такой ход. Я читал интервью и директор костанайской мусоровывозящей компании сказал, что его заявку на повышение тарифа еще не одобрили. Примерно это выглядит так: мне не подняли тариф, соответственно, у меня не хватает на операционные расходы. Что в корне не верно", — говорит Азамат Аяйбергенов.

По информации эксперта, есть инвесторы, которые готовы вывозить мусор на условиях местного исполнительного органа Костаная. Главное, чтобы была "политическая воля" расторгнуть договор доверительного управления с компанией. И если акимат продолжит в таком духе, то, по мнению Аяйбергенова, мусорный вопрос удастся решить. Главное, чтобы все не ограничилось пресловутым поднятием тарифа.

"Привлечь инвестора можно долгосрочным контрактом. Необходим честный конкурс. Чтобы окупить капитальные затраты, бизнесу необходимо около 10-15 лет. Если будет такой долгосрочный контракт, инвесторы готовы будут заниматься этой отраслью. А сидеть и ждать от одной компании, что она исправится, бессмысленно. Вопрос привлечения нового инвестора нужно было раньше поднимать", — говорит спикер.

Инвестор может зарабатывать не только на тарифе, но и на переработке мусора. Но, по мнению Азамата Аяйбергенова, в Казахстане нет четкой программы по обращению с отходами на ближайшие 20-30 лет. Акиматы в своих регионах самостоятельно разрабатывают их. А на деле приходит понимание, что эти программы не эффективны.

"В Атырау за несколько миллиардов построили мусоросортировочный комплекс, а им компания по вывозу ТБО не доставляет туда отходы и не делится частью тарифов. Все, мусоросортировочный комплекс стоит. Такая же ситуация была в свое время и в Актобе. Как мне рассказывали учредители, мусор со вторсырьем провозится мимо, а на переработку привозят смет с территории и обрезки деревьев. Все, они закрылись. Поэтому сфере ТБО нужно четкое понимание, как и куда будем двигаться. Если инвестора звать, то ему нужны долгосрочные контракты и поддержка, остальное все он сам сделает", — заявил Азамат Аяйбергенов.

По словам представителя партии зеленых "Байтақ", он намерен написать в акимат Костаная письмо и предложить несколько инвесторов. Один из них выразил готовность вложить несколько миллиардов тенге в сферу вывоза ТБО Костаная.

Фото: Айжан Амангельдыкызы