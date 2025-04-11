  • 11 Апреля, 12:13
  • BAIGENEWS

Режим ЧС хотят объявить в одном из районов Акмолинской области

Решение должны принять 11 апреля.

Сегодня, 10:32
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 10:32
Сегодня, 10:32
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Фото: скриншот из видео

На портале "Открытые НПА" появился проект решения об объявлении ЧС на территории Астраханского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Документ находится на публичном обсуждении до 12.00 11 апреля. 

О паводковой ситуации в Акмолинской области ежедневно сообщает ДЧС региона. Спасатели работают круглосуточно.

На данный момент активно ведется откачка воды с помощью мощных пожарно-насосных станций и мотопомп, а также проводится укладка мешкотар. Все эти меры направлены на стабилизацию ситуации и предотвращение угрозы.

Вблизи села Кийма Жаксынского района идут работы по укреплению дамбы из-за розлива реки Есиль.

 
 
 
 
 
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Публикация от Aqmola Tjd (@112aqmola_tjd)

 

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