Режим ЧС хотят объявить в одном из районов Акмолинской области
Решение должны принять 11 апреля.
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
149Фото: скриншот из видео
На портале "Открытые НПА" появился проект решения об объявлении ЧС на территории Астраханского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Документ находится на публичном обсуждении до 12.00 11 апреля.
О паводковой ситуации в Акмолинской области ежедневно сообщает ДЧС региона. Спасатели работают круглосуточно.
На данный момент активно ведется откачка воды с помощью мощных пожарно-насосных станций и мотопомп, а также проводится укладка мешкотар. Все эти меры направлены на стабилизацию ситуации и предотвращение угрозы.
Вблизи села Кийма Жаксынского района идут работы по укреплению дамбы из-за розлива реки Есиль.
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