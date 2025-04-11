На портале "Открытые НПА" появился проект решения об объявлении ЧС на территории Астраханского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Документ находится на публичном обсуждении до 12.00 11 апреля.

О паводковой ситуации в Акмолинской области ежедневно сообщает ДЧС региона. Спасатели работают круглосуточно.

На данный момент активно ведется откачка воды с помощью мощных пожарно-насосных станций и мотопомп, а также проводится укладка мешкотар. Все эти меры направлены на стабилизацию ситуации и предотвращение угрозы.

Вблизи села Кийма Жаксынского района идут работы по укреплению дамбы из-за розлива реки Есиль.