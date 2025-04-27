В Бендер-Аббасе, после мощного взрыва на причале Шахида Раджаи — крупнейшем порту Ирана, зафиксировано сильное загрязнение воздуха, введён режим чрезвычайного положения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Tasnim.

По официальным данным, погибли не менее 14 человек, пострадали более 750. Взрыв вызвал сильное загрязнение воздуха, и Министерство здравоохранения распорядилось сформировать санитарные бригады и принять экстренные меры для защиты населения.

Жителям рекомендовано оставаться в помещениях, держать окна закрытыми и использовать защитные маски. Власти предупредили о возможном распространении аммиака, диоксида серы и диоксида азота. Специалисты проводят забор проб воздуха.

Напомним, в крупнейшем торговом порту Ирана Шахид-Раджаи в субботу, 26 апреля, произошел мощный взрыв. Официальные причины ЧП не раскрываются. Однако, по данным СМИ, инцидент произошёл после начала в Омане третьего раунда переговоров США и Ирана по ядерной программе. Источники сообщают, что на территории порта взорвались контейнеры с перхлоратом натрия — компонентом для производства твёрдого ракетного топлива, который, предположительно, ранее был доставлен из Китая.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и направил министра внутренних дел в регион для координации расследования. Порт Шахида Раджаи играет стратегическую роль: через него проходит 85% контейнерных перевозок страны и значительная часть нефтяного экспорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана.