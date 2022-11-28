Режим ЧП в Экибастузе: подключить к отоплению сегодня планируют ещё 17 домов

Фото: nerulife.ru

В Экибастузе постепенно восстанавливается теплоснабжение в жилых домах, передаёт BaigeNews.kz.

Аким города Аян Бейсекин 28 ноября сообщил, что в течение дня теплоснабжение планируют восстановить ещё в 17 домах, запитанных от ЦТП №52.

"По состоянию на 10:00 (28 ноября - Авт.) из 149 многоквартирных жилых домов, которые были обесточены от тепла, на сегодня подключены уже 129 домов, кроме того из 15 социальных объектов 10 были обеспечены теплом. Необходимые температурные параметры на сегодняшний день на данных объектах наблюдаются. По оставшимся объектам проводится необходимая работа по их подключению. Из оставшихся 17 домов, которые запитаны от ЦТП №52, аварийные ремонтные бригады продолжают работы и в течение дня планируем эти дома подключить к системе теплоснабжения", - сообщил аким.

Он уточнил, что на самой станции работают шесть котлоагрегатов, из них три водогрейных, три энергетических котла.

"Температурные параметры на уровне 75 на 51, что является оптимальным, но вместе с тем ведется работа по повышению данных параметров. Из лечебных учреждений все практически обеспечены у нас необходимым температурными параметрами. В самих зданиях в пределах 20-25 градусов, что является оптимальным и соответствует всем установленным нормативам", -

Над устранением крупных и мелких повреждений на сетях теплоснабжения сейчас работают около 140 человек.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления в тридцатиградусные морозы.

В городе был объявлен режим ЧП. По состоянию на 01:30 28 ноября 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц оставались без подачи тепла. Как сообщили в акимате, режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС.