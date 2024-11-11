Режим бедствия объявлен в Колумбии

В стране от наводнения пострадали более 46 тысяч семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету El Tiempo. В некоторых районах дожди привели к выходу рек из берегов. О жертвах пока не сообщается.

"Президент Густаво Петро объявил режим бедствия на территории всей страны из-за климатической чрезвычайной ситуации, вызванной сильными дождями", - говорится в сообщении на странице администрации в X.

Населенные пункты затоплены во многих муниципалитетах. Основные усилия по борьбе с последствиями разгула стихии будут сконцентрированы на столице Боготе и департаментах Гуахира и Чоко.

К слову, в настоящее время в Колумбии сезон дождей. Он продлится до конца декабря.