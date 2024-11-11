Режим бедствия объявлен в Колумбии
Сегодня, 14:05
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Сегодня, 14:05Сегодня, 14:05
101Фото: EPA
В стране от наводнения пострадали более 46 тысяч семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету El Tiempo. В некоторых районах дожди привели к выходу рек из берегов. О жертвах пока не сообщается.
"Президент Густаво Петро объявил режим бедствия на территории всей страны из-за климатической чрезвычайной ситуации, вызванной сильными дождями", - говорится в сообщении на странице администрации в X.
Населенные пункты затоплены во многих муниципалитетах. Основные усилия по борьбе с последствиями разгула стихии будут сконцентрированы на столице Боготе и департаментах Гуахира и Чоко.
К слову, в настоящее время в Колумбии сезон дождей. Он продлится до конца декабря.
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