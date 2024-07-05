Режим антитеррористической операции отменили в Астане и нескольких регионах Казахстана
Сегодня, 01:42
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Сегодня, 01:42Сегодня, 01:42
51Фото: Антитеррористический центр РК
Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом объявил об окончании действия правового режима антитеррористической операции и отмене умеренного "жёлтого" уровня террористической опасности в Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с завершением Саммита глав государств-членов ШОС и государственного визита председателя Китайской Народной Республики начальником Службы государственной охраны РК как руководителем Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом при проведении охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц принято решение об отмене в Астане с 23:59 4 июля правового режима антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
Одновременно в соответствии c "Правилами организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" в Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау отменяется умеренный ("жёлтый") уровень террористической опасности.
Подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы.
Особый режим был объявлен 1 июля.
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