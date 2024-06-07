Резервную насосную станцию построят в Петропавловске

В рамках ликвидации последствий паводка и анализа проводимых мероприятий премьер-министру Олжасу Бектенову доложили о планах по строительству в Петропавловске резервного источника водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

“Техническое сооружение проектной мощностью 100 тыс. м3/час планируется построить на месте законсервированной насосной станции для обеспечения населения чистой питьевой водой при возникновении ЧС природного и техногенного характера”, - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе кабмина, реализация проекта позволит избежать критических последствий, с которыми столкнулись жители Петропавловска минувшей весной.

Глава правительства подчеркнул недопустимость повторения подобной аварийной ситуации и поручил акимату СКО совместно с Министерством финансов проработать вопрос выделения средств на реализацию проекта.