Полиция Алматы возбудила уголовное дело за публикацию, содержащую признаки разжигания межнациональной розни. Речь идёт о видео, размещённом в YouTube жителем города, в котором звучат радикальные и провокационные заявления, включая: "резать людей по политическим убеждениям — это нормально", передаёт BaigeNews.kz.

Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи назвали такие высказывания прямым подстрекательством к насилию и угрозой общественному согласию.

По данным Департамента полиции Алматы, личность автора установлена — он был доставлен в полицию для проведения необходимых процессуальных действий. Уголовное дело возбуждено по статье 174 УК РК — "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

В полиции напоминают: распространение деструктивного контента, способного подорвать общественную стабильность, недопустимо и будет строго пресекаться в рамках закона. Граждан призывают к взаимному уважению и соблюдению норм действующего законодательства.

В начале апреля мы писали о том, что в Алматы начался суд по делу о разжигании межнациональной розни над автором сатирического паблика.