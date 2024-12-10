  • 10 Декабря, 14:49
  • BAIGENEWS

Повысить качество строительства дорог планируют в Казахстане

Минфин подготовил поправки в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением ФНБ.

Сегодня, 14:45
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Повысить качество строительства дорог планируют в Казахстане Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Проект разработан в целях повышения качества закупаемых работ автодорожной отрасли, передаёт BaigeNews.kz. Целью документа является внедрение новых способов осуществления закупок и критериев, влияющих на тендерное ценовое предложение по закупкам автодорожной отрасли.

В частности, предлагается внедрить рейтингово-балльную систему (РБС). Добавится новая глава, которая определяет порядок осуществления закупок способом тендера с использованием РБС.

В правилах появятся новые нормы для недопущения монополизации автодорожной отрасли, расширения добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, обеспечения потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках.

Поправки исключат возможность заключения новых контрактов при наличии неисполненных обязательств по действующим договорам, а также будут стимулировать поставщиков исполнять заключенные договоры в сроки.

Добавлены нормы, которые позволят привлечь на небольшие участки ремонта малый и средний бизнес, тем самым расширить конкурентную среду и демонополизировать рынок среднего ремонта.

Предлагается установить требование по наличию собственной техники и оборудования для текущего и среднего ремонта автодорог. Кроме того, на субподряд можно будет передавать не более одной третьей от общего объема работ.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 24 декабря.

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