Проект разработан в целях повышения качества закупаемых работ автодорожной отрасли, передаёт BaigeNews.kz. Целью документа является внедрение новых способов осуществления закупок и критериев, влияющих на тендерное ценовое предложение по закупкам автодорожной отрасли.



В частности, предлагается внедрить рейтингово-балльную систему (РБС). Добавится новая глава, которая определяет порядок осуществления закупок способом тендера с использованием РБС.



В правилах появятся новые нормы для недопущения монополизации автодорожной отрасли, расширения добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, обеспечения потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках.



Поправки исключат возможность заключения новых контрактов при наличии неисполненных обязательств по действующим договорам, а также будут стимулировать поставщиков исполнять заключенные договоры в сроки.



Добавлены нормы, которые позволят привлечь на небольшие участки ремонта малый и средний бизнес, тем самым расширить конкурентную среду и демонополизировать рынок среднего ремонта.



Предлагается установить требование по наличию собственной техники и оборудования для текущего и среднего ремонта автодорог. Кроме того, на субподряд можно будет передавать не более одной третьей от общего объема работ.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 24 декабря.