С 1 января 2025 года в Казахстане вступил в силу новый закон, который создает открытую и доступную систему госзакупок, обеспечивая равные условия для всех добросовестных поставщиков.

В рамках изменений внедрена Единая платформа закупок, которая объединила процессы закупок как в государственном, так и в квазигосударственном секторах, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь любой желающий может получить доступ к информации о закупках в онлайн-режиме, начиная от технических спецификаций до исполнения договоров. Платформа позволяет проводить закупочные процедуры с любого компьютера, подключенного к интернету, и обеспечивает прозрачность данных, доступных для общественности и контролирующих органов.

Одним из главных достижений цифровизации является внедрение рейтингово-балльной системы при отборе поставщиков. Это исключает необходимость участия конкурсных комиссий в процессе выбора победителя, что значительно снижает риски коррупции. Победитель определяется автоматически на основе данных из информационных систем госорганов, таких как опыт работы, уплаченные налоги и территориальная привязка.

Важно отметить, что итоги таких закупок не подлежат обжалованию, так как результат автоматически вычисляется платформой. Процесс проведения конкурса теперь занимает всего 5 рабочих дней.

Кроме того, начиная с 1 сентября 2023 года, закупки строительно-монтажных и проектных работ переведены на конкурсную основу с использованием рейтингово-балльной системы, а с 1 февраля 2024 года эта система также охватывает услуги технического надзора.

Новый закон не только экономит средства государственного бюджета, но и поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, создавая конкурентный и прозрачный рынок для всех участников.