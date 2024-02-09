Рейтинг стран по уровню социального прогресса: Казахстан занял 63-е место

В рейтинге стран по уровню социального прогресса на 2024 год Казахстан занял 63-е место из 170. Среди стран СНГ у РК 5-е место, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. Замкнул рейтинг Южный Судан.

"Среди стран СНГ ситуация лучше, чем в РК, наблюдается в Молдове, Армении, Украине* и Беларуси. Хуже обстоят дела в России, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане и Таджикистане", - сообщают аналитики.

Индекс социального прогресса — одна из крупнейших в мире коллекций социальных и экологических данных. Индекс концентрируется на неэкономических аспектах глобальной социальной деятельности, предоставляя прозрачные и действенные данные и всестороннее понимание реального состояния нашего общества. Эксперты сравнивают страны по таким макрокритериям, как основные потребности, основы благополучия и возможности граждан.