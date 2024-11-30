Рейтинг самых неожиданных ответов министров на самые нестандартные вопросы журналистов

Свежий выпуск программы "Асык" на BaigeNews.kz решили сделать нестандартным и подвести некий итог на основе официальных брифингов Правительства за текущий год.

Отсмотрели и собрали лучшие непредсказуемые ответы вице-премьеров и министров на необычные вопросы прессы. Цель – наглядно показать, с чем на самом деле приходится сталкиваться главам министерств, комментируя вроде бы текущую деятельность своих ведомств. На какие странные, эпатажные, хайповые и курьёзные вопросы журналистов приходится отвечать и, при этом, держать лицо, не теряться и не поддаваться на очевидные, а бывает и такое, провокации. Формат проекта "АСЫК" короткий, длинных высказываний не предполагает, но этот выпуск — скорее исключение, иначе сложно по-настоящему передать атмосферу того, как на самом деле проходят официальные брифинги кабмина для прессы. Отобрали лишь ТОП-5 самых находчивых ответов чиновников на самые странные вопросы журналистов.

Подробнее — в выпуске программы "Асык".