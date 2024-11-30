  • 30 Ноября, 09:27
  • BAIGENEWS

Рейтинг самых неожиданных ответов министров на самые нестандартные вопросы журналистов

Отобрали ТОП-5 самых находчивых ответов чиновников.

Сегодня, 09:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
72
Фото: BaigeNews.kz

Свежий выпуск программы "Асык" на BaigeNews.kz решили сделать нестандартным и подвести некий итог на основе официальных брифингов Правительства за текущий год. 

Отсмотрели и собрали лучшие непредсказуемые ответы вице-премьеров и министров на необычные вопросы прессы. Цель – наглядно показать, с чем на самом деле приходится сталкиваться главам министерств, комментируя вроде бы текущую деятельность своих ведомств. На какие странные, эпатажные, хайповые и курьёзные вопросы журналистов приходится отвечать и, при этом, держать лицо, не теряться и не поддаваться на очевидные, а бывает и такое, провокации. Формат проекта "АСЫК" короткий, длинных высказываний не предполагает, но этот выпуск — скорее исключение, иначе сложно по-настоящему передать атмосферу того, как на самом деле проходят официальные брифинги кабмина для прессы. Отобрали лишь ТОП-5 самых находчивых ответов чиновников на самые странные вопросы журналистов. 

Подробнее — в выпуске программы "Асык".

 

Самое читаемое

Наверх