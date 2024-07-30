Рейтинг автошкол по числу допущенных выпускниками ДТП хотят ввести в Казахстане

Рейтинг автошкол по числу ДТП, допущенных выпускниками хотят ввести в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Анализируя международный опыт, пересматриваем требования к подготовке водителей. Отменена самостоятельная подготовка. На учёт берём автошколы. Вводим их рейтинг по числу ДТП, допущенных выпускниками. Для учета курсантов перешли на электронные формы свидетельств об окончании курсов и медицинских справок", - сообщил Ержан Саденов.

Он указал и на недостатки в части обучения вождению.

"Есть вопросы к качеству обучения водителей. Не во всех автошколах есть соответствующие условия. Причина – отсутствие госконтроля в этой сфере. Предлагается возложить эти функции на МВД. При этом перевести открытие автошкол на разрешительный порядок", - заявил министр.

Ранее председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев рассказал о планах взять под учёт автошколы и обучающихся там курсантов.