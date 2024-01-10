Рейсы задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды

12 рейсов задержаны и один отменён в аэропорту Астаны из-за метеоусловий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Сейчас на аэродроме сильный ветер, порывы до 16 метров в секунду. В столичном аэропорту было запланировано 75 рейсов. Из них 12 (четыре вылетающих и восемь прилетающих) задержаны в связи с поздним прибытием самолёта. Из-за неблагоприятных погодных условий отменён рейс IQ389 по маршруту Астана-Жезказган", - сообщили в аэропорту.

Работы по очистке аэродрома от снега идут непрерывно. В них задействовано 10 единиц спецтехники.