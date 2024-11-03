Рейсы задерживаются в аэропорту Актау
Сегодня, 14:36
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Сегодня, 14:36Сегодня, 14:36
101Фото: pixabay
О задержке нескольких рейсов сообщили в Международном аэропорту Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Судя по онлайн-табло задерживается вылет в Баку, Астану и Атырау, а также рейс из Астаны.
В Международном аэропорту Актау сообщили, что задержка полетов связана с погодными условиями – туманом в ночь на 3 ноября.
"Прилеты и вылеты постепенно возобновляются", — заверили в аэропорту.
Напомним, в конце сентября из-за погодных условий в воздушной гавани произошла аналогичная задержка рейсов.
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