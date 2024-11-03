Рейсы задерживаются в аэропорту Актау

О задержке нескольких рейсов сообщили в Международном аэропорту Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Судя по онлайн-табло задерживается вылет в Баку, Астану и Атырау, а также рейс из Астаны.

В Международном аэропорту Актау сообщили, что задержка полетов связана с погодными условиями – туманом в ночь на 3 ноября.

"Прилеты и вылеты постепенно возобновляются", — заверили в аэропорту.

Напомним, в конце сентября из-за погодных условий в воздушной гавани произошла аналогичная задержка рейсов.