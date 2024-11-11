Рейсы в Баку: казахстанский авиаперевозчик сделал объявление для пассажиров
Сегодня, 13:26
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Сегодня, 13:26Сегодня, 13:26
138Фото: pixabay.com
В связи с проведением Конференции COP29 в городе Баку международный аэропорт Гейдар Алиев временно изменит режим работы для обеспечения комфортного и безопасного путешествия пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании Air Astana.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки в период с 10 по 22 ноября:
- с 10 по 14 ноября доступ в терминалы 1 и 2 будет разрешен только пассажирам с авиабилетами;
- парковочная зона перед аэропортом будет предназначена только для спецтранспорта;
- в период проведения COP29 пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах H1 и H2, проезд будет бесплатным.
"Аэропорт просит пассажиров учитывать возможные транспортные ограничения, прибывать в аэропорт минимум за три часа до вылета и проходить онлайн-регистрацию, чтобы избежать потери времени", - говорится в сообщении.
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