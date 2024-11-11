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Рейсы в Баку: казахстанский авиаперевозчик сделал объявление для пассажиров

Сегодня, 13:26
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26
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Фото: pixabay.com

В связи с проведением Конференции COP29 в городе Баку международный аэропорт Гейдар Алиев временно изменит режим работы для обеспечения комфортного и безопасного путешествия пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании Air Astana.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки в период с 10 по 22 ноября:

  • с 10 по 14 ноября доступ в терминалы 1 и 2 будет разрешен только пассажирам с авиабилетами;
  • парковочная зона перед аэропортом будет предназначена только для спецтранспорта;
  • в период проведения COP29 пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах H1 и H2, проезд будет бесплатным.

"Аэропорт просит пассажиров учитывать возможные транспортные ограничения, прибывать в аэропорт минимум за три часа до вылета и проходить онлайн-регистрацию, чтобы избежать потери времени", - говорится в сообщении.

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