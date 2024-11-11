Рейсы в Баку: казахстанский авиаперевозчик сделал объявление для пассажиров

В связи с проведением Конференции COP29 в городе Баку международный аэропорт Гейдар Алиев временно изменит режим работы для обеспечения комфортного и безопасного путешествия пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании Air Astana.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки в период с 10 по 22 ноября:

с 10 по 14 ноября доступ в терминалы 1 и 2 будет разрешен только пассажирам с авиабилетами;

парковочная зона перед аэропортом будет предназначена только для спецтранспорта;

в период проведения COP29 пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах H1 и H2, проезд будет бесплатным.