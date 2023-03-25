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Рейсы из Казахстана в Новосибирск временно приостановлены
Qazaq Air временно приостановил рейсы из Астаны и Усть-Каменорска в Новосибирск с 26 по 29 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Причиной послужила невыдача разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полётов по данным направлениям.
Пассажирам предложили полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения.
"Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com. Вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения", — сообщили в пресс-службе Qazaq Air.
В авиакомпании извинились за доставленные неудобства.
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