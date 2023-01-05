Рейсы из Астаны в Жезказган стали ежедневными

Фото: flyqazaq.com

Авиакомпания QAZAQ AIR с января 2023 года увеличила количество рейсов из Астаны в Жезказган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. Теперь из столицы в областной центр Улытауской области можно летать каждый день.

Полёты будут совершаться на современных авиалайнерах канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400, и будут длиться 1 час 15 минут. Стоимость билетов в одну сторону составит от 15 624 тенге.

Напомним, ранее в QAZAQ AIR сообщили о возобновлении рейсов Алматы — Кызылорда, а также Астана — Петропавловск.