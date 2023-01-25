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pixabay.com Сегодня, 19:20
172
Сегодня, 19:20
172
Фото: pixabay.com

Рейсы из Астаны в Челябинск откроет казахстанская авиакомпания

Авиакомпания Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Челябинск, передаёт BaigeNews.kz.

Начало полетов запланировано на 13 февраля.

Международный регулярный рейс будет выполняться с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам на лайнерах De-Havilland Dash 8-Q400.

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#авиабилеты #авиарейсы #Челябинск
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:20
172
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