Авиакомпания Air Astana сообщила о переносе авиарейсов Алматы – Лондон – Алматы, запланированных на 21 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, вылет состоится на день позже – 22 марта. Причиной задержки стало закрытие лондонского аэропорта Хитроу из-за масштабного сбоя в энергоснабжении, вызванного пожаром на подстанции.

Пассажиров просят следить за актуальной информацией о рейсах на сайте авиакомпании. Для получения оперативной информации доступны горячая линия, WhatsApp и онлайн-чат.

Один из самых загруженных аэропортов в мире, лондонский Хитроу закрылся до полуночи в связи с перебоями в электроснабжении из-за пожара на снабжающей подстанции. Причина возгорания не известна.

Sky News сообщает, что пожар произошел на подстанции в Хейсе, примерно в двух километрх от аэропорта, и 16 тысяч домов остались без электричества, 150 человек эвакуированы из ближайших домов, аэропорт Хитроу закрыт до 22 марта.