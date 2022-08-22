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Рейсы FlyArystan в Кутаиси перенаправят из-за ремонта аэропорта Вчера, 23:45
305

Рейсы FlyArystan в Кутаиси перенаправят из-за ремонта аэропорта

Осенние рейсы FlyArystan из Казахстана в Кутаиси перенаправят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"С 10 по 24 октября 2022 года в связи с ремонтом взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кутаиси рейсы FlyArystan временно будут выполняться из/в Тбилиси. На данный период просим пассажиров смотреть рейсы из/в Нур-Султан, Актау, Атырау и Шымкент из/в Тбилиси", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании также отметили, что уже купленные билеты из и в Кутаиси автоматически изменены на альтернативный рейс из и в Тбилиси.

Питер Фостер ответил, почему авиакомпания задерживает рейсы.

Из-за изменения работы аэропорта Нур-Султана пассажиры могут сдать авиабилеты без штрафа.

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#Fly Arystan #рейс #ремонт
Вчера, 23:45
305
Журналист

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