Самолёт из Астаны во Вьетнам на двое суток задержала техническая неисправность

В пресс-службе столичного аэропорта прокомментировали задержку рейса во Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту отметили, что рейс авиакомпании "VietJet" должен был вылететь по маршруту Астана – Камрань 25 июля по расписанию в 20:25. Однако процессе подготовки к вылету была обнаружена техническая неисправность, которая потребовала немедленного вмешательства.

"Самолёт прибыл в Астану в исправном состоянии, но во время подготовки к вылету выявилась ошибка. Обслуживание воздушного судна осуществлялось инженерным составом при поддержке аэропорта, предоставившего всю необходимую технику. Однако из-за отсутствия необходимой запчасти, которая должна была быть доставлена из Вьетнама, авиакомпания была вынуждена сообщить о задержке рейса. Аэропорт закрылся по графику в 22:00, поэтому не удалось завершить работы 25 июля. О необходимости конкретной запчасти стало известно только 26 июля. Изначально планировалось выполнение рейса в обед 26 июля, однако, из-за задержки доставки детали, рейс был перенесен на вечер 27 июля 2024 года", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сразу после объявления о задержке рейса, пассажирам было предоставлено размещение в гостиницах, а также организовано трехразовое питание в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Около 300 пассажиров были размещены в отелях, несмотря на то, что многие из них являются жителями Астаны. Туристов не выселяли из отелей, и они остаются там с питанием до 27 июля, ожидая вылета.

"Некоторые СМИ сообщили о проблемах с инженерами и обслуживанием. Это не соответствует действительности. В штате национального перевозчика "Air Astana" имеются высококвалифицированные профессиональные инженеры. Вопрос был исключительно в наличие - запчасти. Вопросы компенсации будут рассматриваться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Авиакомпания будет собирать данные заявления от турагентств, которые предоставят туристы, оказавшиеся на данном рейсе", — добавили в пресс-службе.

Напомним, из Астаны во Вьетнам не смогли вылететь около 400 пассажиров.