Рейс Астана – Шымкент задержали на 12 часов из-за столкновения самолёта с птицей
В Астане пассажиров временно разместили в отеле.
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В аэропорту Астаны произошла вынужденная задержка рейса в Шымкент — причиной стала птица, попавшая в самолёт при посадке, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в авиакомпании, инцидент произошёл при посадке рейса по маршруту Шымкент – Астана. В результате столкновения с птицей была повреждена одна из деталей воздушного судна, требующая замены.
Из-за этого рейс Астана – Шымкент не смог вылететь по расписанию. На время ожидания пассажирам предоставили проживание в отеле, а также питание в терминале аэропорта.
В авиакомпании подчеркнули, что движение птиц не поддаётся контролю, и просят пассажиров с пониманием относиться к возможным переносам рейсов в подобных случаях.
"Безопасность пассажиров — наш главный приоритет", — добавили в сообщении.
Ранее в Air Astana прокомментировали сообщения об эксплуатации самолёта с трещиной.
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