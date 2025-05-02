  • 2 Мая, 19:06
  • BAIGENEWS

Рейс Астана – Шымкент задержали на 12 часов из-за столкновения самолёта с птицей

В Астане пассажиров временно разместили в отеле.

Сегодня, 17:50
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:50
Сегодня, 17:50
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Фото: Unsplash

В аэропорту Астаны произошла вынужденная задержка рейса в Шымкент — причиной стала птица, попавшая в самолёт при посадке, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в авиакомпании, инцидент произошёл при посадке рейса по маршруту Шымкент – Астана. В результате столкновения с птицей была повреждена одна из деталей воздушного судна, требующая замены.

Из-за этого рейс Астана – Шымкент не смог вылететь по расписанию. На время ожидания пассажирам предоставили проживание в отеле, а также питание в терминале аэропорта.

В авиакомпании подчеркнули, что движение птиц не поддаётся контролю, и просят пассажиров с пониманием относиться к возможным переносам рейсов в подобных случаях.

"Безопасность пассажиров — наш главный приоритет", — добавили в сообщении.

Ранее в Air Astana прокомментировали сообщения об эксплуатации самолёта с трещиной.

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