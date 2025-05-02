В аэропорту Астаны произошла вынужденная задержка рейса в Шымкент — причиной стала птица, попавшая в самолёт при посадке, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в авиакомпании, инцидент произошёл при посадке рейса по маршруту Шымкент – Астана. В результате столкновения с птицей была повреждена одна из деталей воздушного судна, требующая замены.

Из-за этого рейс Астана – Шымкент не смог вылететь по расписанию. На время ожидания пассажирам предоставили проживание в отеле, а также питание в терминале аэропорта.

В авиакомпании подчеркнули, что движение птиц не поддаётся контролю, и просят пассажиров с пониманием относиться к возможным переносам рейсов в подобных случаях.

"Безопасность пассажиров — наш главный приоритет", — добавили в сообщении.

Ранее в Air Astana прокомментировали сообщения об эксплуатации самолёта с трещиной.