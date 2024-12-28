В канун новогодних праздников в Астане проводят рейды по контролю за продажей пиротехники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Проверки торговых точек, где реализуются пиротехнические изделия, стартовали 23 декабря и продлятся до 3 января. Рейды организованы сотрудниками Департамента полиции и Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

Очередное профилактическое мероприятие провели в районе Байконыр. Представители департаментов проверили рынки, магазины и торговые павильоны, занимающиеся продажей пиротехники.

"В преддверии Нового года жители столицы активно покупают фейерверки и бенгальские огни. В связи с этим в оживленных местах района были проведены рейды с целью пресечения незаконной торговли пиротехникой, обеспечения безопасности горожан и контроля за соблюдением правил продажи. Также напоминаем о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. При запуске фейерверков отойдите на расстояние минимум в 50 метров от жилых зданий, электрических проводов. Перед покупкой обязательно спросите у продавца сертификат, проверьте сроки хранения. Многие игнорируют инструкции по эксплуатации, однако этого делать нельзя. Обязательно изучите, как правильно пользоваться пиротехникой. Не запускайте салюты с балконов и окон – так можно спровоцировать пожар", – рассказал главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям района Байконыр Аян Кантек.

Во время проведения рейда фактов незаконной продажи пиротехники в районе не выявлены.

Организаторы предупреждают, что в предновогодний период количество инцидентов, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий, значительно возрастает. Поэтому жителям столицы следует быть внимательными и соблюдать правила безопасности.