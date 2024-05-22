Рейдерский захват в Алматы: на какой стадии уголовное дело ОПГ Коспаева
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Заместитель председателя Агентства РК по финмониторингу Женис Елемесов рассказал о деле ОПГ Елдоса Коспаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Дело окончено. Сейчас процесс уже на стадии ознакомления. Дело в том, что там 508 томов, это не считая вещественных доказательств, видео и аудиозаписей, которые на 8 терабайт записаны. Объем работы очень большой", - сказал Женис Елемесов.
По его словам, в деле 13 подозреваемых.
"У них есть адвокаты. Каждый из них должен ознакомиться с материалами дела", – отметил спикер.
Членов ОПГ Коспаева водворили в СИЗО еще в сентябе 2023 года. Преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории Алматы и Алматинской области.
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