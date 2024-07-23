  • 23 Июля, 22:39
  • BAIGENEWS

Рейдерский захват или развод: что происходит в Wildberries

Сегодня, 21:56
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t.me/bakalchuktatyana Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: t.me/bakalchuktatyana

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в соцсетях о рейдерском захвате компании Wildberries. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук нашла происходящему другое объяснение, передаёт BaigeNews.kz.

Кадыров сообщил, что встретился с Владиславом Бакальчуком, с которым знаком уже около 10 лет.

"На встрече обсуждались серьезные проблемы, возникшие у семьи Бакальчука, включая рейдерский захват компании Wildberries. Владислав рассказал о попытках захвата активов бизнеса и проблемах, связанных с отделением его жены Татьяны от семьи. Кадыров выразил решимость помочь в решении ситуации, поручив своему брату, депутату Госдумы Адаму Делимханову, заняться защитой бизнеса и возвращением Татьяны в семью", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от Рамзан Кадыров | Семья | Союзники (@serdce_kadyrova)

С опровержением выступила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала всё было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Вот и пруф", - подписала она фото в своём Telegram-канале. 

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