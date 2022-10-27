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Рейдерский захват бизнеса в Алматы: адвокаты подсудимых сделали заявление
В июле 2022 года АФМ распространило информацию о том, что в Алматы работала рейдерская группа по захвату известных бизнес-структур. В деле фигурировали такие имена, как Рауан Бабаев, Тимур Танашев, Дастан Абижанов и Ансар Алтыбасаров. Еще трое были объявлены в международный розыск, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 354info.kz.
Помимо рейдерства, вышеуказанным лицам были предъявлены и другие обвинения — применение насилия, угрозы, шантаж. Стоит отметить, что ход расследования набирает обороты. Появились новые уголовные дела, начали поступать заявления от других бизнесменов. К тому же на информационных полях к делу начали приписывать Болата Назарбаева, якобы его помощник был замешан в рейдерстве и объявлен в розыск.
С чего все началось
Как рассказал адвокат обвиняемых Ашурбек Ашурбеков, все началось с того, что одного из руководителей ТОО AV-Construction Алмаса Абдыгаппарова уличили в хищении миллиона долларов США. Его арестовали, дело направили в суд, признали виновным.
Однако мать Абдыгаппарова не поверила в виновность сына и предположила, что его подставили. А виноваты все вокруг, даже ее родной внук Рауан Бабаев — директор ТОО AV-Construction и племянником Абдыгаппарова. В связи с этим она направила в адрес президента Казахстана заявление, обвинив руководство и учредителей ТОО AV-Construction в том, что они, находясь в сговоре с должностными лицами правоохранительных органов, которые якобы были связаны с родственниками первого президента РК, незаконно посадили ее сына.
"По ее словам, все это было сделано только для того, чтобы рейдерским путем захватить принадлежащую ей долю в уставном капитале ТОО, которую она оценила в 20 миллионов долларов. При том, что купила она ее за 25 тысяч тенге и за весь период деятельности ТОО ни копейки в него не вложила.
Более того, согласно независимой оценке, которая имеется у стороны защиты, на сегодняшний день это доля в 25% может стоить не более 27 тысяч тенге, так как обязательства компании, то есть ее долги, превышают стоимость активов", — пояснил юрист.
Адвокат возмущен тем, что никто из сотрудников АФМ не обратил внимания, что по продаже доли имеется гражданско-правовой спор, который рассматривается в суде в гражданском порядке. Причем на сегодняшний день этот спор разрешен и права матери Абдыгаппарова по владению 25% долей компании судом восстановлены.
"Никто не обратил внимания, что эта доля стоит 27 тысяч тенге, а не 20 миллионов долларов, как указано в заявлении. Независимую оценку этой доли до регистрации факта в ЕРДР орган досудебного расследования не делал, а просто взял стоимость активов, не задумываясь о том, что у компании есть еще долги и обязательства. При таких обстоятельствах статья 179 УПК РК прямо запрещает регистрировать подобные заявления в ЕРДР и проводить по ним досудебное расследование", — отметил Ашурбек Ашурбеков.
При этом бизнес сейчас переживает нелегкие времена — сотрудники компании не получают зарплату, обязательства не исполняются, а пени и штрафы не увеличиваются.
"Все мы знаем принципиальную позицию президента Касым-Жомарта Токаева о соблюдении прав человека и гражданина, семьи, бизнеса, о борьбе с коррупцией, поборами и рейдерством. Каждый из нас был свидетелем, что зачастую в СМИ органы досудебного расследования, не дожидаясь судебных приговоров, говорят о том, что задержана банда рейдеров, пресечена преступная деятельность и т. д.
Это, по нашему мнению и по закону, недопустимо. А некоторые граждане пользуются этим для решения своих меркантильных интересов и в результате соблюдение прав человека и гражданина уходит на второй план. Что и произошло в нашем случае", — отметил адвокат.
"Органы выбрали выгодную позицию"
Сторона защиты заявляет, что Агентство по финансовому мониторингу используют тему рейдерства и приписывают дело к Болату Назарбаеву, чтобы манипулировать мнением людей и конечном итоге использовать ситуацию в своей выгодной позиции.
"По всей видимости, фамилии родственников первого президента, к которым наши подзащитные вообще не имеют никакого отношения, и слово "рейдерство" сыграло свою роль, уголовное дело возбудили. Танашева, Бабаева, Алтыбасарова и Абижанова арестовали и уже три месяца держат в изоляторе, не проводя с ними никаких следственных действий и лишив их возможности управлять принадлежащей им компании. Напомню, в ней они владеют 75% долей.
Cотрудники АФМ РК, видимо чувствуя свою безнаказанность, также на основании только голословных заявлений, продолжают регистрировать новые уголовные дела. Причем в отношении лиц и компаний, вообще не имеющим никакого отношения к нашим подзащитным", — заявил юрист.
Презумпция невиновности
Защитники обвиняемых лиц считают, что делу искусственно придают значимость, общественный резонанс, затягивая тем самым сроки досудебного расследования по простейшему делу о гражданско-правовой сделке, спор по которой уже решен в исковом производстве, и продолжают продлевать сроки содержания под стражей субъектов предпринимательства, медленно, но эффективно убивая действующий бизнес.
"Хотел бы остановиться на вопиющих нарушениях процессуального характера, которые имеют место со стороны следствия. Нас возмущает, что органы на систематической основе нарушают презумпцию невиновности.
До общественности доводится информация, что наши подзащитные фактически уже виновны. То есть это преподносится так, как будто вина уже предопределена. К тому же был оглашен ущерб, но доказательств по этому никаких не было.
Манипулируя с помощью информации, следственные органы таким образом формируют негативный образ. Нужно понимать, что такая практика, когда человека уже объявляют виновным, приводит к тому, что оказывается давление на суд", — сказал другой адвокат Искандер Алимбаев.
Юристы просят президента и Генеральную прокуратуру РК обратить внимание и провести тщательное расследование в отношении матери Алмаса Адбыгаппарова и сотрудников Агентства по финансовому мониторингу.
"Именно поэтому мы обращаемся к президенту РК и генеральному прокурору РК и просим навести порядок в следственных подразделениях АФМ, разобраться в том, что происходит на самом деле и заставить должностных лиц органов досудебного расследования строго следовать нормам законодательства", — заключил Ашурбек Ашурбеков.
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