Рейдерский захват бизнеса и семья Назарбаевых: депутат обратился за помощью к генпрокурору

Депутат Азат Перуашев на заседании мажилиса обратился к генеральному прокурору Берику Асылову с запросом. Он сообщил о рейдерстве, в котором, как утверждает мажилисмен, замешан ныне покойный брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Перуашев уточнил, что в партию обратились представители ТОО, которое в 2019 году приобрело на рыночных условиях у другого предприятия санаторий с прилегающим гольф-клубом Туркестанской области. Депутат утверждает, что предыдущий собственник выкупил эти объекты на открытом аукционе министерства финансов.

По словам депутата, новые владельцы провели реконструкцию санатория, вложив в него более 4,5 миллиарда тенге. Но в прошлом году районный отдел земельных отношений подал иск о признании недействительным постановления акимата Сарыагашского района от 2003 года, то есть через 20 лет, о выделении земельных участков под строительство санатория, гольф-клуба и прилегающей резиденции.

"Как сообщают авторы, резиденцию около санатория приобрел, а после подачи иска райотдела передал другому ТОО Болат Назарбаев", - сообщил Перуашев.

Депутат уточнил, что в 2023 году суды удовлетворили иск и "фактически конфисковали частную собственность бизнеса, проигнорировав и срок исковой давности, и законные права добросовестного приобретателя, и принципы равенства перед законом".

"В отношении одного объекта (резиденции, которую Болат Назарбаев в 2022 году срочно переоформил на другое ТОО) – суд прекратил производство и одобрил мировое соглашение. Получается, в этом случае суд решил, что закон не нарушен. Но дело в том, что все эти участки (под санаторий, гольф-поле и резиденцию) выделялись и застраивались в едином порядке. Такое дробление требований и вычленение одного из объектов из единого иска, при прочих равных условиях, вызывает обоснованные сомнения в непредвзятости суда и обоснованности претензий чиновников земельного комитета. Похоже, что речь идёт не столько о защите государственных интересов, сколько о банальном захвате действующего предприятия. Остаётся только предполагать, кому эти чиновники планируют далее перепродать такой лакомый бизнес как полностью модернизированный санаторий с собственным гольф-полем", - сказал депутат.

Всё происходящее прикрывается словами о "борьбе со Старым Казахстаном", подчеркнул Перуашев.