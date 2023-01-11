Ревизия выявила в нефтегазовой сфере 27 контрактов с систематическими нарушениями - Минэнерго

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За девять месяцев 2022 года сумма инвестиций в недропользование составила 5,9 триллиона тенге, передает BaigeNews.kz. В министерстве энергетики сообщили, что в прошлом году на аукционе было реализовано 49 участков недр на общую сумму подписного бонуса 39 миллиардов тенге.

"Сумма заявленных инвестиций в геологоразведку составила порядка 56 миллиардов тенге. Продолжается работа по ревизии участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств. В нефтегазовой сфере из 27 контрактов, имеющих систематические нарушения, расторгнуто 12 контрактов, по 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,5 миллиарда тенге, по четырём контрактам направлены судебные иски, по двум контрактам – работа продолжается в соответствии с законодательством", - сообищилв ведомстве.

Возвращенные государству участки недр в дальнейшем будут выставлены на аукцион для привлечения инвестиций. Ведется активная работа по освоению недр и привлечению инвестиций в данную отрасль. На сегодня действует 304 контракта на разведку и добычу углеводородов и урана.