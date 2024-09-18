Реванша быть не может - Ходжаназаров о матче по кокпару с Кыргызстаном

Депутат Мажилиса, почетный президент Федерации РК по кокпару Айдарбек Ходжаназаров прокомментировал результаты матча по кокпару между Казахстаном и Кыргызстаном, который проходил на Всемирных Играх кочевников в Астане, передает BaigeNews.kz.

Ранее в социальных сетях результаты матча вызвали бурное обсуждение. Также Федерация Кыргызстана по кокпару предложила казахстанским спортсменам сыграть матч-реванш на берегу Иссык-Куля. Судейство в финале Игр кочевников в Астане федерация считает несправедливым.

"Реванша быть не может. Чемпионат, который проходил на играх кочевников, завершен", - сказал депутат в кулуарах Мажилиса.

Он также напомнил, что предыдущую игру в Кыргызстане казахстанцы проиграли. На Всемирных играх кочевников в Турции Казахстан одержал победу на Кыргызстаном.

"Что значит реванш – значит пересмотр результатов. На следующих соревнованиях наша команда с удовольствием проведет (матч-прим.редакций), мы с большим удовольствием готовы играть. Кроме Кыргызстана соперника подходящего по уровню для Казахстана нет", -добавил депутат.

По итогам Игр Казахстан занял первое место в медальном зачёте: в копилке наших спортсменов 114 наград. Из них 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых.

На втором месте – команда Кыргызстана, завоевавшая 18 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых медалей.

Третье место занял Узбекистан с 11 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.