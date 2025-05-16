Рецидивиста экстрадировали в Казахстан по делу о покушении на убийство
Из Армении экстрадирован казахстанец, обвиняемый в покушении на убийство.
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Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в Армении проведена экстрадиция гражданина Республики Казахстан, ранее неоднократно судимого, скрывавшегося от уголовного преследования, передаёт BaigeNews.kz.
По данным следствия, в сентябре 2024 года в городе Петропавловске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений совершил нападение с ножом, нанеся множественные колото-резаные ранения в жизненно важные органы потерпевшего. Только благодаря экстренной медицинской помощи пострадавшему удалось сохранить жизнь.
Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, и был объявлен в международный розыск.
В октябре того же года он был задержан в Ереване. Генеральная прокуратура Республики Казахстан направила официальный запрос на его экстрадицию, и теперь мужчина доставлен на Родину для привлечения к уголовной ответственности.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор.
Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, за совершение покушения на убийство с отягчающими обстоятельствами предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.
По данным на 10 апреля, полторы тысячи казахстанцев находятся в международном розыске.
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