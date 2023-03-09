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Рецепт приготовления кумыса помог школьнику из Семея выиграть приз международного конкурса
Школьник из Семея, придумавший, как оптимизировать процесс приготовления кумыса, получил приз на международном конкурсе, передаёт BaigeNews.kz.
Ученик 10 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Арыстан Нургалеев занял ІІ место в ХІІІ Международном конкурсе исследовательских проектов по математике и механике имени О. Жолдасбекова.
Под руководством педагогов НИШ Семея Куралай Калиевой, Алуа Сулейменовой, научного консультанта Серика Анибаева Арыстан выполнил проект "Оптимизация процесса приготовления кумыса с применением коноидального отверстия".
"Арыстан совместно с учеником СОШ №3 Нурадилом Токеновым представили проект на конкурсе. В проекте рассмотрен график функции, соответствующей форме отверстия, и определены размеры нового устройства. Кроме того, рассмотрено математическое описание процессов кавитации и взбивания в кумысе, что позволило сэкономить время и повысить эффективность работы", - сообщила один из руководителей проекта, учитель математики Куралай Калиева.
Ранее творческая команда получила патент на полезную модель.
Всего в конкурсе приняли участие 150 учащихся из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Они представили 112 проектов на различные темы.
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