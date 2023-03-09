Рецепт приготовления кумыса помог школьнику из Семея выиграть приз международного конкурса

Фото: sm.nis.edu.kz

Школьник из Семея, придумавший, как оптимизировать процесс приготовления кумыса, получил приз на международном конкурсе, передаёт BaigeNews.kz.

Ученик 10 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Арыстан Нургалеев занял ІІ место в ХІІІ Международном конкурсе исследовательских проектов по математике и механике имени О. Жолдасбекова.

Под руководством педагогов НИШ Семея Куралай Калиевой, Алуа Сулейменовой, научного консультанта Серика Анибаева Арыстан выполнил проект "Оптимизация процесса приготовления кумыса с применением коноидального отверстия".

"Арыстан совместно с учеником СОШ №3 Нурадилом Токеновым представили проект на конкурсе. В проекте рассмотрен график функции, соответствующей форме отверстия, и определены размеры нового устройства. Кроме того, рассмотрено математическое описание процессов кавитации и взбивания в кумысе, что позволило сэкономить время и повысить эффективность работы", - сообщила один из руководителей проекта, учитель математики Куралай Калиева.

Ранее творческая команда получила патент на полезную модель.

Всего в конкурсе приняли участие 150 учащихся из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Они представили 112 проектов на различные темы.