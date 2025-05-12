Казахстанка разместила в соцсетях рецепт необычных котлет, чем вызвала волну обсуждений. Блюдо она предлагает готовить из недоеденного бешбармака, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина предлагает смешать остатки традиционного блюда — мясо, лук и тесто — в блендере, затем помять руками до образования однородной массы. Из получившейся массы сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, а затем пожарить либо запечь. Уверяет, что котлеты получаются вкусными. По этому рецепту готовит не только она, но и её родственники.

Комментаторы видео удивлены. Некоторые назвали новое блюдо "бешлетки". Другие интересуются, можно ли из борща приготовить роллы. Есть те, кто предлагает отдать остатки еды собакам. Но немало и тех, кто поддержал хозяйку:

— "Молодец! Правильно. Безотходно и разнообразно".

— "Кстати, в студенческие годы мы раскатывали растаявшие пельмени в пышки и жарили. Нормуль было. Не выкидывать же, когда до стипендии две недели…"

— "Котлеты можно делать из чего душа захочет, у желудка нет глаз".

— "Необычно. Но если жена сделает такой вариант с целью экономии семейного бюджета, то почему бы и нет. Мы же любим вермишель по-флотски, на сковороде. Что-то похожее. Вермишель с фаршем на сковороде — это вкусно. Просто непривычный вариант в виде котлет".

— "Сметанки ещё. И огонь!"