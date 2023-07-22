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Ретроградная Венера: чего не стоит делать в это время знакам Зодиака
Это лето выдалось богатым на астрологические события: смена положения кармических узлов, ретроградные Нептун, Меркурий и Венера вносят свои коррективы в наши планы, передаёт BaigeNews.kz.
О том, как себя вести во время разворота планеты любви и красоты, изданию graziamagazine.ru рассказала астролог Алёна Бакликова.
Все привыкли бояться ретроградного Меркурия, не планируют на этот период важные события, хотя именно Венера, планета всего, что мы любим, поворачиваясь вспять, вводит для нас массу ограничений.
Период ретроградности у женской планеты продлится с 23 июля по 6 сентября, но многие начинают ощущать действие разворота уже сейчас.
Именно в это время так или иначе начинают возвращаться бывшие: кто-то появляется в вашем поле физически, кто-то приходит во снах, воспоминаниях, независимо от того, насколько вы сейчас счастливы в отношениях. Венера всегда будет поднимать темы отношений, бизнеса, денег, внешности — в это время вы как будто будете пересматривать состояние дел в этих сферах, старые вопросы, вновь вынесенные на обсуждение, потребуют разрешения.
В этот раз ретроградная Венера властвует в знаке Льва — ярком, решительном, жизнерадостном. Что это значит: в сферах любви и денег вы должны решать свои вопросы, показывая себя деятельной и ответственной персоной. Отсидеться не получится, нужно брать все в свои руки.
Чего категорически нельзя делать во время ретроградной Венеры:
Жениться, выходить замуж. Да, сейчас свадебная пора, но союзы, заключенные в период ретроградной Венеры обречены на недолговечность (ретроградный Меркурий, кстати, такого эффекта не дает). Поэтому постарайтесь дождаться сентября для проведения официальной церемонии. Праздновать, кстати, можно.
Проводить серьёзные косметические процедуры: делать уколы красоты, липосакции и пластические операции, а также устанавливать виниры. В противном случае губы разъедутся, на идеальных зубах появится скол, операция пойдет не по плану. Все запланированное лучше отложить до сентября.
Начинать новые отношения.
Заключать новые партнерства.
Разводиться. Все равно человек из вашей жизни не уйдет окончательно.
Для каждого знака, как обычно, ретроградность будет проигрываться по-своему, давайте разбираться (смотрим по Знаку Солнца, асцендента и Луны).
ОВЕН
Были ли в вашей жизни курортные романы? Если да, то ждите повторения истории или с тем же персонажем, или с уже новым, но по старому сценарию. Вам ретро-Венера будет напоминать о старых чувствах, влюбленностях. Это может заставить вас пересмотреть текущие отношения, которые, возможно, не дают вам таких чувств, каких вам, эмоциональным и энергичным, очень хочется.
Очень хорошее время для возобновления старого бизнеса, повторения сценариев, которые приносили вам уже хорошие доходы в прошлом. Если же, наоборот, вы давно думали о закрытии своего дела, то этот период прекрасен для завершения. А вот начинать новое дело с нуля совсем не рекомендуется, дождитесь второй половины сентября.
ТЕЛЕЦ
Время закончить ремонт! Все ваши финансовые потоки ведут в дом. Хорошо бы продать квартиру, коттедж, любую недвижимость. Ретроградная Венера будет благоприятна для завершения сделки. Но если идея продажи только пришла к вам в голову, отложите ее до середины сентября (когда закончится не только ретро-Венера, но и Меркурий).
БЛИЗНЕЦЫ
Обостряется вопрос отношений среди ближайших родственников. Помиритесь со всеми, с кем вы в ссоре (здесь имеются в виду не мама и папа, а скорее братья-сестры). Благоприятное время, чтобы пройти короткие курсы на тему денег, красоты и всего, что может улучшить финансовое положение в самый короткий срок. Возвращайтесь также к начатой и незаконченной учебе, это принесет вам максимум пользы!
Будьте бдительны при общении в соцсетях. Старые уроки, которые вы там не доучили, могут вернуться к вам как проверка пройденного материала. Здорово заново настроить алгоритмы заработка, пересмотреть текущие воронки и схемы работы. Возможно, вы упускаете какие-то возможности, которые дают вам соцсети, и недополучаете деньги.
РАК
Держите свою самооценку в ежовых рукавицах: если не дадите планетам пошатнуть свою уверенность в себе (здесь вам поможет работа над своей Венерой и женственностью), будет здорово пересмотреть свою зарплату и цены на свои услуги в бОльшую сторону. Не бойтесь тратить деньги на то, что дает вам энергию, вы только выиграете от этого в финансовом плане.
ЛЕВ
Вы почувствуете ретроградность наиболее ярко. Вообще лето 2023 — на 100% ваше, очень много планет двигаются по вашему знаку, что, конечно, даст вам максимальную возможность вырасти и изменить свою жизнь. Но работать это будет лишь в том случае, если вы проявляете качества своего знака на максимум: воспринимаете жизнь как сцену, не боитесь быть яркими, блистать, проявлять активность, быть щедрыми. Именно этого ждет от вас и Венера. Попробуйте в ретроградный период поэкспериментировать со стилем, разобрать гардероб со специалистом и добавить больше красок в свои образы.
ДЕВА
Скорее всего, вам уже снился кто-то из ваших бывших. Прислушивайтесь к своим ощущениям, интуиции, записывайте и анализируйте сны. В ретроградную Венеру будьте аккуратны со своими тайными связями и желаниями. В такой период все скрытое у вас становится явным: отношения на расстоянии, отношения, которые вы не хотели бы афишировать, выставляются на всеобщее обозрение вопреки вашим желаниям.
То же самое может произойти и с бизнес-партнерами: вскрывается то, что было от вас скрыто. Вполне вероятна разлука с любимым на долгое время из-за переезда или длительной командировки.
ВЕСЫ
Ожидайте новостей от ваших старых друзей. Возможно, кто-то из давних знакомых предложит вам новый бизнес или отношения. В этот период всплывают вопросы, связанные с сетевым бизнесом, особенно, если такая страница была уже в вашей жизни. Другие возможные перемены в жизни для вас: возвращение в онлайн-бизнес, старт вашей удаленной работы. У многих Весов может быть и наоборот — завершение онлайн-бизнеса и старт работы в офлайне.
Обратите внимание на события, которые происходили в вашей жизни восемь лет назад (когда ретро-Венера была во Льве в последний раз) — то, что было тогда, может повториться или так или иначе напомнить о себе и сейчас.
СКОРПИОН
Звезды сейчас благоволят решению карьерного вопроса, что в конечном итоге отразится и на уровне доходов. Конечно, лучше всего взять ситуацию в свои руки и самостоятельно начать эти изменения, а не ждать инициативы начальства, которое, например, вдруг решит вас уволить или понизить в должности. Так что действуйте в своих интересах, опережая события. В период ретро-Венеры у вас вероятно, повторится какая-то ситуация из прошлого.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам предстоит пересмотр планов, связанных с поездками, зарубежьем и даже обучением. Возможно, вам предстоит вернуться в родные стены альма-матер или заново сдавать экзамены в вузе. Стрельцам и впрямь стоит сейчас чему-то поучиться, особенно, если обучение связано с темами красоты, женственности или финансов: например, получить профессию экономиста или степень МВА, которые повысят вашу стоимость на рынке труда. Главный критерий — это не должны быть короткие курсы, в вашем случае будут работать только длительные и статусные образовательные программы.
Если у вас уже были мысли о том, чтобы публиковать свою книгу, по ретро-Венере будет хорошо вернуться к этому вопросу и обсудить с издательством тему будущего печатного шедевра. Будьте аккуратны с юридической стороной управления капиталом: вспомните, все ли сделки проведены у вас легально, нет ли вопросов к вашему бизнесу: в период ретро-Венеры подобные проблемы могут вернуться и неприятно ударить по карману.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов ретроградная Венера будет очень ресурсным временем, поскольку в этот раз она проходит по дому больших и чужих денег. Вы можете получить финансовую помощь от государства.
Будьте аккуратны с кредитами. Ретро-Венера — лучшее время для их погашения, но лучше не вступать в новые финансовые отношения с банком, чтобы эта тема не повисла в вашей жизни надолго. В этот период могут вскрыться новые денежные установки, которые очень хорошо будет до сентября проработать и убрать из своей жизни, ведь ретроградность дает нам второй шанс закрыть старый вопрос раз и навсегда.
ВОДОЛЕЙ
Для вас тема любви и отношений станет самой вероятной! Вас ждет возвращение старых отношений, новости от экс-бойфрендов или тех, о ком вы когда-то мечтали. Вы с большой вероятностью можете снова выйти замуж за бывшего мужа или вернутся к экс-бойфренду. Обратите внимание на своих давних партнеров по бизнесу — имеет смысл возобновить проекты или начать новые.
Этот период покажет то, что вы раньше не замечали, вынудит вас пересмотреть свои связи и отношения с людьми. Также в общении с клиентами могут всплыть старые проблемы, которые вы уже, казалось, закрыли. Но по факту они будут снова требовать вашего внимания.
РЫБЫ
Обратите внимание на здоровье. Оно напрямую будет влиять на ваш доход, а Венера может его пошатнуть. Только напомним, что хирургические плановые операции, связанные с красотой, нужно отложить! А вот инвестиции в свое хорошее самочувствие будут кстати. Побалуйте себя оздоровительными спа-процедурами, уединением в классном санатории, включите в рацион вкусные и полезные блюда, чтобы восстановить силы.
Сосредоточьтесь также на рутинных процессах, отношениях в команде, ежедневных задачах. Ваши старые подчиненные или коллеги могут вернуться в ваш бизнес, напомнить о себе и подпортить вам финансовое состояние.
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