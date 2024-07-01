Ресторан сгорел в Караганде
Сегодня, 19:17
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Сегодня, 19:17Сегодня, 19:17
80Фото: МЧС РК
Пожар произошёл здании ресторана "Урарту" в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС области, объект был недействующим.
"Произошло горение крыши и первого этажа ресторана на площади 180 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован силами спасателей ДЧС области. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
В тушении были задействованы силы ДЧС - 33 человека личного состава и восемь единиц техники.
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