Ресторан сгорел в Караганде

Пожар произошёл здании ресторана "Урарту" в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС области, объект был недействующим.

"Произошло горение крыши и первого этажа ресторана на площади 180 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован силами спасателей ДЧС области. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

В тушении были задействованы силы ДЧС - 33 человека личного состава и восемь единиц техники.