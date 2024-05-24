  • 24 Мая, 22:33
  • BAIGENEWS

Ресторан горит в Уральске

Сегодня, 19:21
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21
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Фото: МЧС РК

В Уральске пожарные тушат кровлю ресторана "Нуралы", передаёт BaigeNews.kz.

"В одном из ресторанов происходит горение кровли двухэтажного банкетного зала на предварительной площади 650 квадратных метров. Сведений по пострадавшим не поступало", - сообщили в МЧС.

На месте вызова создан штаб пожаротушения.

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