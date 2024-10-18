Ресторан горит в центре Алматы
Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
64Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
Расположенный в центре города ресторан горит в Алматы. Подробности происшествия сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"С 21:50 силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание по повышенному рангу вызова в Медеуском районе, по улице Тулебаева, 38а, где происходит горение кровли ресторана", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, посетители успели покинуть ресторан.
Информация о пострадавших не поступала.
На месте пожара работает 27 человек личного состава ДЧС и восемь единиц техники.
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