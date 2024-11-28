Реставрация исторических зданий вызвала вопросы у жителей Костаная

Памятники историко-культурного наследия Костаная давно нуждаются в реставрации и ремонте. Как оказалось, это довольно сложная и трудоёмкая процедура. Здание должно сохранить практически первозданный вид, но и не рухнуть от старости.

Всего в Костанайской области 39 памятников историко-культурного наследия, 32 из них расположены в областном центре. Большинству по 100, а то и по 120 лет. Несмотря на предыдущие реставрации, появляются проблемы с фасадом, крышей, подсветкой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году часть зданий из старинного красного кирпича отреставрировали, некоторые продолжают реставрировать по сей день. В результате они немного меняют свой прежний облик. Оно и понятно: современные материалы сильно отличаются от тех, что использовали 100 и даже 50 лет назад.

Как нам пояснили в отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная, для реставрации исторических зданий сначала необходимо разработать научно-проектную документацию. Потом найти подрядчика, который сможет отреставрировать здание. Всё это делается через портал государственных закупок. Но, как оказалось, найти подрядчика для зданий историко-культурного наследия – задача не из лёгких.

"Для реставрации таких зданий подходят только компании с лицензиями. В нашей области ни одной такой фирмы нет, поэтому приходится приглашать специалистов из других областей. Но они должны быть не только отличными реставраторами и строителями, но и иметь хоть какое-то представление об истории подобных объектов", – сообщили в отделе архитектуре.

В связи со штучностью, как говорится, таких специалистов и возникают проблемы. К примеру, до сих пор не могут найти подрядчика для ремонта Красной стены расстрела, расположенной в самом центре Костаная. Объявление на сайте государственных закупок было подано три раза. В первый раз не нашлось ни одной компании, желающей выйти с предложением о реставрации, во второй раз нашёлся один подрядчик, но он не подошёл под высокие требования. В третий раз закупка снова сорвалась из-за отсутствия поставщиков.

Единственный нюанс, который не касается реставраторов исторических зданий, в отличие от реконструкторов гражданских зданий, – это обязательное прохождение государственной экспертизы. Казалось бы, это облегчает задачу, но, как отметили в отделе архитектуры, это не так. Всё упирается в малое количество специалистов и сложную разработку научно-проектной документации. Хотя, конечно, отсутствие экспертизы при получении лота на реставрацию зданий историко-культурного наследия существенно экономит время, но не деньги.

Несмотря на описанные сложности, для реставрации нескольких костанайских зданий из красного кирпича подрядчики нашлись и некоторые из них уже полностью обновлены, а на других ремонт подходит к завершению. Но жители обратили внимание на другие моменты – у зданий историко-культурного наследия после ремонта появились новые деревянные окна, крыши. Не искажает ли это исторический облик?

За разъяснениями мы обратились в Центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия областного управления культуры.

"Конечно, мы обязаны сохранять исторический вид зданий. Небольшие изменения допускаются только по согласованию с заказчиком работ, автором научно-проектной документации и реставратором. Но и тут главное – сохранить аутентичность здания", – сообщил нам директор этого учреждения Бекболат Уалиев.

То есть, если на здании были деревянные окна, хоть 100, хоть 50 лет назад, то и сейчас в XXI веке они должны быть деревянными, ни о каком пластике не может быть и речи, пояснил директор. Конечно, сам массив дерева может отличаться, но материал нужно сохранять. То же самое с крышами. Если они были металлическими, то и сейчас должен использоваться только металл, применение металлочерепицы недопустимо. Ещё одно обязательное условие – сохранение цвета окон, крыш, облицовки. Они должны быть точь-в-точь как век назад. С цветовой гаммой точно проблем нет, так современные технологии помогают подобрать любой оттенок, отмечает директор.

"Кроме того, есть даже чёткое требование по украшениям таких объектов. Сейчас все гражданские здания украшают к Новому году – вешают гирлянды, подсветки и так далее. На зданиях историко-культурного наследия это недопустимо, потому что даже, чтобы повесить обычную новогоднюю гирлянду, её нужно на что-то прикрепить. А бурить стены здания или вбивать в них гвозди – недопустимо. Об этом мы по несколько раз предупреждаем балансодержателей исторических зданий и даже напоминаем об административной ответственности в случае нарушений", – подчеркнул Уалиев.

Единственный вариант – украсить здание на расстоянии, то есть установить фигуру Деда Мороза или Снегурочки, но так, чтобы они не соприкасались со зданием.

Руководитель Центра также обратил внимание на сложность процедуры выбора подрядчика для реставрации исторических зданий. И посетовал на отсутствие лицензированных компаний в нашем областном центра. Он привёл в пример мечеть имени Марал Ишана – это здание является одним из самых древних объектов областного центра. Его построили в 1893 году – больше 130 лет назад. Изначально строили, что называется, всем миром, на народные деньги. Но после революции 1917 года здание два раза меняло своё назначение и его реставрировали под совершенно другие объекты. Один раз под филармонию, второй раз – под кинотеатр.

Позже здание мечети включили в реестр памятников истории и архитектуры Костанайской области. Оно сильно обветшало и даже было признано аварийным, а деньги на его реставрацию не могли найти два года. В итоге на госзакупку вышло ТОО "Специальная научно-реставрационная производственная мастерская Мангыстауреставрация" и дело сдвинулось с мёртвой точки. В итоге зданию удалось вернуть первозданный вид. Стоимость реконструкции – 140 млн тенге, из которых только часть выделил бюджет, а часть привлекли за счёт неравнодушных граждан.

Фото: Ержан Ахметов